Giappone: d'Alba celebra la bellezza italiana con un bus decorato a Tokyo

02 Settembre 2024_ d'Alba, un marchio di bellezza vegana ispirato al pregiato tartufo bianco della regione piemontese di Alba, ha lanciato una campagna pubblicitaria a Tokyo con un bus decorato con l'immagine del membro del gruppo SEVENTEEN, HOSHI. Il bus circolerà in aree chiave come Shibuya, Shinjuku e Osaka fino al 24 settembre 2024, accompagnato da un video promozionale che celebra la bellezza naturale e i prodotti vegani del marchio. Inoltre, d'Alba offre un evento speciale in cui i clienti possono ricevere un set fotografico e un portachiavi con il logo del marchio per acquisti superiori a 3.000 yen. La notizia è stata riportata da jiji.com, evidenziando l'influenza della cultura italiana nel settore della bellezza in Giappone. La campagna sottolinea l'impegno di d'Alba nel promuovere prodotti di bellezza sostenibili e di alta qualità, riflettendo l'eccellenza artigianale italiana.