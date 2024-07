Giappone: Damiani celebra 100 anni di eccellenza italiana a Tokyo

22 Luglio 2024_ Il celebre marchio di gioielleria italiano Damiani ha presentato la collezione 'Damiani 100 x 100 Italiani' a Tokyo per celebrare il...

22 Luglio 2024_ Il celebre marchio di gioielleria italiano Damiani ha presentato la collezione 'Damiani 100 x 100 Italiani' a Tokyo per celebrare il suo centenario. Fondata nel 1924 a Valenza, Damiani continua a incarnare l'eccellenza italiana con una collezione di 100 pezzi unici realizzati da maestri orafi. La collezione esprime cinque valori fondamentali: famiglia, maestria, creatività, storia e passione, rappresentati da diverse linee di gioielli. All'evento hanno partecipato personalità di spicco come Silvia Damiani, vicepresidente del gruppo, e celebrità giapponesi come Yuri Ebihara e Tina Tamashiro. Lo riporta nicovideo.jp. La mostra si è tenuta presso la Ginza Tower di Tokyo, sottolineando l'importanza della cultura e dell'artigianato italiano nel mondo.