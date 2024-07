Giappone: DemoDay per le startup della circolare economia a Tokyo

19 Luglio 2024_ Il programma di incubazione CIRCULAR STARTUP TOKYO, gestito da Harch Co., Ltd., terrà il suo primo DemoDay il 3 agosto 2024. Sedici...

19 Luglio 2024_ Il programma di incubazione CIRCULAR STARTUP TOKYO, gestito da Harch Co., Ltd., terrà il suo primo DemoDay il 3 agosto 2024. Sedici team presenteranno i loro progetti focalizzati sulla circolare economia, un settore in crescita che mira a ridurre gli sprechi e promuovere la sostenibilità. L'evento si svolgerà presso il Tokyo Innovation Base e sarà accessibile sia in presenza che online. Durante il DemoDay, i partecipanti avranno l'opportunità di mostrare i risultati ottenuti grazie a mentoring e networking con esperti del settore. Lo riporta mainichi.jp. La seconda edizione del programma inizierà nell'estate del 2024, con le iscrizioni già aperte.