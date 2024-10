Giappone: DESIGNART TOKYO 2024 celebra l'arte e il design con un focus sull'innovazione italiana

15 Ottobre 2024_ DESIGNART TOKYO 2024, il festival di design e arte più grande del Giappone, si svolgerà dal 18 al 27 ottobre, con il tema "Reframing ~転換のはじまり~". L'evento presenterà 117 esposizioni in 96 location, mettendo in risalto opere di creatori che sfidano le convenzioni tradizionali, tra cui una collaborazione con il design italiano attraverso il marchio di champagne Perrier-Jouët e lo studio Formafantasma. La manifestazione non solo celebra la creatività giapponese, ma sottolinea anche l'importanza della cultura italiana nel panorama del design contemporaneo. La fonte di queste informazioni è jiji.com. DESIGNART TOKYO 2024 rappresenta un'opportunità unica per esplorare l'intersezione tra arte, design e innovazione, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e alla biodiversità.