Giappone: DeSiM lancia eSIM per viaggiatori in Italia

9 Luglio 2024_ La società giapponese Sokuhou JAPAN ha annunciato il lancio di piani eSIM per i viaggiatori diretti in Italia attraverso il suo brand DeSiM. I nuovi piani, disponibili su Amazon, offrono diverse opzioni di durata e dati, da un giorno fino a 30 giorni, con piani che vanno da 1GB al giorno fino a dati illimitati. Questi piani sono pensati per soddisfare le esigenze di turisti e professionisti in viaggio, garantendo una connessione internet affidabile e flessibile. La notizia è stata riportata da bunshun.jp. DeSiM offre anche supporto per l'installazione e test pre-partenza tramite LINE, rendendo l'esperienza utente più agevole e sicura.