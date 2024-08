Giappone: Diminuzione record nella percentuale di approvazione per i sussidi alle piccole imprese

09 Agosto 2024_ La percentuale di approvazione per il 16° round di sussidi per la sostenibilità delle piccole imprese in Giappone è scesa al 37,1%,...

09 Agosto 2024_ La percentuale di approvazione per il 16° round di sussidi per la sostenibilità delle piccole imprese in Giappone è scesa al 37,1%, il livello più basso mai registrato. Negli anni precedenti, la percentuale si attestava tra il 55% e il 60%, ma ha subito un calo drastico negli ultimi round, passando dal 62,4% al 41,8% e ora al 37,1%. Questo cambiamento ha sollevato preoccupazioni tra le piccole imprese, tradizionalmente sostenute da questi fondi, e ha spinto a un'analisi approfondita delle cause di questa tendenza. La fonte di queste informazioni è mainichi.jp. L'articolo analizza anche le tendenze del settore e le raccomandazioni per le future domande di sussidi, evidenziando l'importanza di adattarsi alle nuove dinamiche del mercato.