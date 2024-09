Giappone: Disagi nei servizi shinkansen a causa del tifone Shanshan

31 Agosto 2024_ I servizi dei treni shinkansen in Giappone hanno subito interruzioni a causa delle forti piogge provocate dal tifone Shanshan, che ha...

31 Agosto 2024_ I servizi dei treni shinkansen in Giappone hanno subito interruzioni a causa delle forti piogge provocate dal tifone Shanshan, che ha colpito l'ovest del Paese. JR Central ha sospeso i treni Tokaido Shinkansen tra Gifu-Hashima e Maibara, mentre i collegamenti tra Tokyo e Nagoya erano già stati fermati. Anche JR West ha ridotto il numero di treni sulla linea Sanyo Shinkansen, con ulteriori sospensioni previste per domenica. Le autorità meteorologiche avvertono che le piogge torrenziali potrebbero continuare nella regione del Tokai. La notizia è riportata da english.kyodonews.net. Il tifone, che si muove verso la penisola di Kii, ha portato venti fino a 90 km/h e un'alta pressione atmosferica, causando preoccupazioni per la sicurezza dei viaggiatori.