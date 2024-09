Giappone: Discussione accesa tra i candidati alla presidenza del Partito Liberal Democratico

14 Settembre 2024_ Nove candidati alla presidenza del Partito Liberal Democratico giapponese hanno partecipato a un dibattito organizzato dal Japan National Press Club a Tokyo. Durante l'incontro, non sono emerse dichiarazioni significative riguardo alla necessità di una nuova indagine sullo scandalo dei fondi politici, mentre sono state avanzate proposte per abolire l'obbligo di rendicontazione delle spese per le attività politiche. Un'indagine interna ha rivelato irregolarità nei rapporti finanziari di oltre 80 membri del partito, con conseguenti sanzioni per 39 di essi. La fonte di queste informazioni è 毎日新聞. Il dibattito ha messo in luce le tensioni interne al partito e la necessità di maggiore trasparenza nella gestione dei fondi politici.