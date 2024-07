Giappone: Discussione sulla legittimazione degli investimenti in difesa come ESG

11 Luglio 2024_ In Giappone si sta sviluppando un dibattito sulla possibilità di considerare gli investimenti in difesa come parte degli investimenti...

11 Luglio 2024_ In Giappone si sta sviluppando un dibattito sulla possibilità di considerare gli investimenti in difesa come parte degli investimenti ESG (ambientali, sociali e di governance). Questo dibattito è stato influenzato dall'aumento degli investimenti in aziende del settore difesa in Europa, a seguito dell'invasione dell'Ucraina. Gli esperti stanno valutando se tali investimenti possano essere giustificati sotto l'ombrello degli ESG, che tradizionalmente escludono il settore della difesa. La discussione riflette un cambiamento nelle priorità di investimento a livello globale. Lo riporta il quotidiano giapponese 毎日新聞. Questo dibattito potrebbe avere implicazioni significative per il futuro degli investimenti sostenibili in Giappone.