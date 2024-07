Giappone: Dolce & Gabbana lancia la collezione Casa a Osaka

20 Luglio 2024_ Dolce & Gabbana ha inaugurato un pop-up store a Osaka, presso il terzo piano del grande magazzino Hankyu Umeda, aperto fino al 29 luglio 2024. L'evento ha visto la partecipazione dell'attore giapponese Sakurada Dori e della YouTuber e modella Nakamachi Aya, che hanno presentato la pre-collezione autunno-inverno 2024-25. La novità principale è il debutto in Giappone della collezione Casa del marchio italiano, con articoli di lifestyle come candele, cornici e kit di comfort. La collezione presenta i caratteristici motivi iconici del brand, come il Sicilian Cart e il Mediterranean Blue. Lo riporta jiji.com. La pop-up store offre un'opportunità unica per i clienti giapponesi di scoprire e acquistare questi esclusivi prodotti italiani.