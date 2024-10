Giappone: DUNO porta la moda italiana a Tokyo con pop-up store

23 Ottobre 2024_ Il marchio italiano DUNO, fondato a Firenze nel 2012, inaugurerà una serie di pop-up store in diverse località giapponesi, tra cui Isetan Shinjuku e Takashimaya di Nihonbashi. I visitatori potranno scoprire una collezione di giacche invernali di alta qualità, caratterizzate da un design urbano e funzionale, che unisce tradizione sartoriale italiana e innovazione. Ogni acquisto darà diritto a un omaggio originale del brand, rendendo l'esperienza di shopping ancora più esclusiva. La notizia è stata riportata da nicovideo.jp, evidenziando l'interesse crescente per la moda italiana in Giappone. I pop-up store rappresentano un'opportunità unica per i consumatori giapponesi di avvicinarsi a un marchio che incarna l'eleganza e la qualità del made in Italy.