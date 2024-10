Giappone: DUVETICA lancia un programma di riuso per i suoi prodotti in collaborazione con Free Standard

05 Ottobre 2024_ DUVETICA, il noto marchio italiano di abbigliamento in piuma, ha avviato un programma di riuso in Giappone, in collaborazione con...

05 Ottobre 2024_ DUVETICA, il noto marchio italiano di abbigliamento in piuma, ha avviato un programma di riuso in Giappone, in collaborazione con Free Standard, per promuovere la sostenibilità. Il programma consente ai clienti di portare i loro prodotti DUVETICA usati nei negozi, dove verranno valutati e, se idonei, riparati e rivenduti come articoli unici. Questa iniziativa mira a ridurre l'impatto ambientale e a favorire una società circolare, permettendo ai prodotti di avere una vita più lunga. La notizia è stata riportata da dime.jp, evidenziando l'impegno di DUVETICA per un futuro sostenibile. Il programma è attivo dal 4 ottobre al 4 novembre 2024 presso il negozio DUVETICA di Aoyama a Tokyo.