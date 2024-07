Giappone: Eataly celebra la cucina italiana con una campagna speciale a Tokyo

1 Luglio 2024_ Eataly, il noto brand italiano, lancerà una campagna speciale in collaborazione con il villaggio di Niijima, Tokyo, dal 1° al 31...

1 Luglio 2024_ Eataly, il noto brand italiano, lancerà una campagna speciale in collaborazione con il villaggio di Niijima, Tokyo, dal 1° al 31 agosto 2024. L'iniziativa mira a promuovere la cucina italiana utilizzando ingredienti locali di Niijima, come il 'koga-seki', una pietra vulcanica unica. Nei cinque negozi Eataly di Tokyo saranno offerti piatti speciali che combinano le tradizioni culinarie italiane e giapponesi, tra cui antipasti misti e dolci come cannoli e maritozzi. La campagna includerà anche vini sostenibili della cantina siciliana Donnafugata. Lo riporta jiji.com. Questa collaborazione rappresenta un ponte culturale tra Italia e Giappone, esaltando le eccellenze gastronomiche di entrambi i Paesi.