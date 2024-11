Giappone: Eataly lancia la sua nuova linea di prodotti italiani di alta qualità

06 Novembre 2024_ Eataly, il noto marchio italiano dedicato alla promozione della cucina tradizionale, presenterà la sua nuova linea di prodotti, Eataly Signatures, a partire dal 7 novembre 2024. Questa collezione include pasta, balsamico, cioccolato e caffè, tutti realizzati con ingredienti di alta qualità provenienti dall'Italia. I negozi Eataly in Giappone, tra cui quelli di Ginza e Marunouchi, offriranno questi prodotti, celebrando l'autenticità della gastronomia italiana. La notizia è stata riportata da jiji.com, evidenziando l'impegno di Eataly nel portare la cultura culinaria italiana nel mondo. Eataly, con sedi in 15 paesi, continua a espandere la sua presenza globale, promuovendo l'eccellenza del made in Italy.