Giappone: Elezioni a Okinawa, i candidati di 'All Okinawa' promettono unità e cambiamento

07 Ottobre 2024_ I candidati del movimento 'All Okinawa' hanno tenuto un comizio a Naha, dove hanno sottolineato l'importanza della solidarietà per opporsi alle politiche di base imposte dai governi giapponese e statunitense. Akamine Masakatsu, candidato per il primo distretto, ha evidenziato come la lotta dei cittadini di Uruma abbia portato alla cancellazione di un campo di addestramento dell'auto-difesa. Anche Kinjo Toru, candidato per il quarto distretto, ha ricordato le promesse non mantenute dai politici locali riguardo alla costruzione della nuova base a Henoko. Entrambi i candidati hanno esortato i cittadini a unirsi per cambiare la politica giapponese e garantire la pace per Okinawa. La notizia è riportata da 毎日新聞. Le elezioni sono cruciali per il futuro politico di Okinawa, una prefettura giapponese con una storia complessa legata alla presenza militare statunitense.