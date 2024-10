Giappone: Elezioni a Tokyo tra polemiche e candidati controversi

11 Ottobre 2024_ Le elezioni nel distretto di Tokyo 9 si preannunciano tumultuose, con candidati del partito di governo e dell'opposizione che si sfidano in un clima di tensione. Tra i candidati spicca Kazuhiro Sugawara, ex ministro dell'Economia, che ha recentemente riacquistato il diritto di candidarsi dopo una condanna per corruzione. Sugawara, pur non avendo ricevuto il sostegno ufficiale del suo partito, si presenta come indipendente, mentre il suo avversario, Hiroshi Imamura, ex membro del partito liberaldemocratico, è stato escluso dalla corsa all'ultimo minuto. La competizione si intensifica con le critiche dell'opposizione, che accusa il partito di governo di manovre poco trasparenti. La notizia è riportata da ntv.co.jp. Le elezioni sono cruciali per il futuro politico del Giappone, con l'opposizione che cerca di guadagnare terreno in un contesto di crescente sfiducia nei confronti della classe politica.