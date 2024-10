Giappone: Elezioni alla vigilia di un'importante sfida a Nagasaki

23 Ottobre 2024_ Le elezioni per la Camera dei Rappresentanti giapponese si avvicinano, con il seggio di Nagasaki 2 che presenta un nuovo assetto...

