Giappone: Elezioni anticipate per il governo di Ishiba Shigeru

17 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro giapponese Ishiba Shigeru ha annunciato l'indizione di elezioni anticipate, segnando un passo significativo nella sua amministrazione. Questa decisione è stata presa in un periodo di tempo record dalla sua nomina, evidenziando l'importanza delle elezioni nel sistema democratico giapponese. Ishiba, leader del Partito Liberal Democratico, ha sottolineato che le elezioni sono fondamentali per il funzionamento della democrazia. La mossa è vista come un tentativo di consolidare il suo potere e ottenere un mandato popolare. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. Le elezioni si svolgeranno in un contesto politico complesso, con sfide economiche e sociali che il Giappone deve affrontare.