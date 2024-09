Giappone: Elezioni del nuovo presidente del Partito Liberal Democratico, vince Ishiba Shigeru

27 Settembre 2024_ Il 27 settembre 2024 si sono svolte le elezioni per il nuovo presidente del Partito Liberal Democratico (LDP) giapponese, culminate con la vittoria di Ishiba Shigeru, ex segretario generale del partito. La competizione ha visto la partecipazione di un numero record di nove candidati, ma solo Ishiba e l'attuale Ministro dell'Economia, Takaichi Sanae, sono arrivati al ballottaggio finale. Ishiba ha promesso di lavorare per un Giappone sicuro e prospero, mentre il sostegno per Takaichi ha evidenziato l'importanza della rappresentanza femminile nella politica giapponese. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. Le elezioni sono state un momento cruciale per il LDP, che cerca di rinnovarsi e affrontare le sfide politiche attuali.