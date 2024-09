Giappone: Elezioni del presidente del Partito Liberal Democratico in fase cruciale

25 Settembre 2024_ Le elezioni per il presidente del Partito Liberal Democratico giapponese si avvicinano, con l'analisi di FNN che evidenzia un vantaggio di Ishiba tra i membri del partito. Ishiba, insieme a Takai e Koizumi, sta dando vita a una competizione serrata, con Koizumi in testa tra i membri del Parlamento. Tuttavia, circa 40 membri non hanno ancora deciso il loro voto, rendendo la situazione incerta. La competizione si intensifica, con Ishiba che guadagna supporto a livello nazionale, mentre Takai e Koizumi si contendono i voti in specifiche regioni. La notizia è riportata da 毎日新聞. Le elezioni sono cruciali per il futuro del partito, che ha un ruolo significativo nella politica giapponese.