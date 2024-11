Giappone: Elezioni della Camera bassa segnano una svolta politica con il trionfo del Partito Democratico Costituzionale

5 Novembre 2024_ Nelle recenti elezioni della Camera dei Rappresentanti, il governo di coalizione tra il Partito Liberal Democratico e il Komeito ha subito una pesante sconfitta, mentre il Partito Democratico Costituzionale ha ottenuto un notevole successo. Un tema centrale della campagna è stato il miglioramento dei salari per contrastare l'aumento dei prezzi, ma le proposte di tutti i partiti sono state criticate per la loro mancanza di concretezza. Inoltre, il Partito Democratico dei Cittadini ha sollevato preoccupazioni riguardo a una significativa riduzione delle entrate fiscali, evidenziando la necessità di riforme strutturali nel settore delle piccole e medie imprese. La fonte di questa notizia è sankei.com. Le elezioni hanno messo in luce le sfide economiche che il Giappone deve affrontare, in particolare per quanto riguarda la produttività e le politiche salariali.