Giappone: Elezioni della Camera dei Rappresentanti, il Partito Democratico Costituzionale punta alla leadership

28 Ottobre 2024_ Dopo le elezioni della Camera dei Rappresentanti, il Partito Democratico Costituzionale, guidato da Yoshihiko Noda, ha registrato un significativo aumento dei seggi, mentre il partito di governo, il Partito Liberal Democratico, ha subito una pesante sconfitta. Noda ha dichiarato l'intenzione di dialogare con altri partiti per ottenere il supporto necessario nella prossima elezione per la nomina del Primo Ministro. Si prevede che la competizione si concentri tra Noda e il Primo Ministro in carica, Shigeru Ishiba, in un possibile ballottaggio. La fonte di questa notizia è 毎日新聞. Noda, che ha già fatto parte di un governo di coalizione nel 1993, mira a replicare quel successo storico in un contesto politico attuale caratterizzato da alleanze strategiche tra i partiti.