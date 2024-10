Giappone: Elezioni della Camera dei Rappresentanti in arrivo a Yamagata

15 Ottobre 2024_ Le elezioni per la Camera dei Rappresentanti giapponese saranno annunciate il 15 ottobre 2024, con dieci candidati previsti nei tre distretti della prefettura di Yamagata. I candidati includono membri del Partito Liberal Democratico, del Partito Democratico Costituzionale e del Partito Comunista Giapponese, con una competizione accesa in vista di una campagna elettorale di breve durata. I candidati stanno intensificando i loro sforzi per mobilitare il sostegno, affrontando temi cruciali come l'economia e l'aumento dei prezzi. La notizia è riportata da ntv.co.jp. Le elezioni rappresentano un'importante opportunità per i cittadini di esprimere le loro opinioni su questioni politiche e sociali in un contesto di crescente preoccupazione per la situazione economica del Giappone.