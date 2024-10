Giappone: Elezioni della Camera dei Rappresentanti in corso ad Akita

21 Ottobre 2024_ La campagna elettorale per le elezioni della Camera dei Rappresentanti in Giappone è in pieno svolgimento, con solo sei giorni...

21 Ottobre 2024_ La campagna elettorale per le elezioni della Camera dei Rappresentanti in Giappone è in pieno svolgimento, con solo sei giorni rimasti fino al voto. Nella circoscrizione di Akita, quattro candidati si sfidano, tra cui il deputato uscente del Partito Democratico Costituzionale, Manabu Terada, e il nuovo candidato del Partito Nippon Ishin, Daigo Matsuura. I candidati stanno intensificando le loro attività per attrarre il sostegno degli elettori, affrontando temi come l'aumento dei prezzi e la necessità di misure di sostegno per i pensionati. La fonte di queste informazioni è ntv.co.jp. Le elezioni sono particolarmente competitive, con i candidati che cercano di stabilire un legame diretto con gli elettori per comunicare le loro proposte e raccogliere feedback.