Giappone: Elezioni della Camera dei Rappresentanti segnano una sconfitta per i partiti di governo

28 Ottobre 2024_ Le elezioni per la 50ª Camera dei Rappresentanti in Giappone hanno visto i partiti di governo, il Partito Liberale Democratico e il...

28 Ottobre 2024_ Le elezioni per la 50ª Camera dei Rappresentanti in Giappone hanno visto i partiti di governo, il Partito Liberale Democratico e il Komeito, perdere la maggioranza, ottenendo solo 215 seggi su 465. Il Partito Democratico Costituzionale ha registrato un significativo aumento, passando da 98 a 148 seggi, mentre il Partito Democratico Nazionale ha visto un incremento da 7 a 28 seggi. L'ex governatore di Osaka, Toru Hashimoto, ha commentato che il risultato rappresenta un equilibrio ideale, evitando un'immediata transizione di potere ai partiti di opposizione. La fonte di questa notizia è 毎日新聞. Le elezioni hanno anche visto l'ingresso di nuovi partiti, come il Partito Conservatore Giapponese, che ha ottenuto 3 seggi, evidenziando un cambiamento nel panorama politico giapponese.