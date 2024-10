Giappone: Elezioni generali in arrivo con focus su finanziamenti politici

13 Ottobre 2024_ Il 15 ottobre 2024 si apriranno ufficialmente le elezioni generali in Giappone, con il Primo Ministro Shigeru Ishiba, leader del...

13 Ottobre 2024_ Il 15 ottobre 2024 si apriranno ufficialmente le elezioni generali in Giappone, con il Primo Ministro Shigeru Ishiba, leader del Partito Liberal Democratico, che punta a mantenere la maggioranza. Dall'altra parte, il leader del Partito Democratico Costituzionale, Yoshihiko Noda, mira a ridurre il potere del governo attuale. I leader dei partiti hanno partecipato a un dibattito televisivo il 13 ottobre, affrontando temi come la trasparenza dei finanziamenti politici. Le elezioni si concluderanno con il voto del 27 ottobre. La fonte di questa notizia è 毎日新聞. Le recenti modifiche alla legge sui finanziamenti politici, approvate nel Parlamento, non hanno incluso la richiesta di divieto di donazioni da parte di aziende e organizzazioni, un tema centrale nel dibattito politico attuale.