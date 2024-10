Giappone: Elezioni nazionali in vista, focus sui legami tra politici e il culto Unification Church

25 Ottobre 2024_ Le elezioni per la Camera dei Rappresentanti giapponese si avvicinano, con il tema dei legami tra politici e il culto della World...

25 Ottobre 2024_ Le elezioni per la Camera dei Rappresentanti giapponese si avvicinano, con il tema dei legami tra politici e il culto della World Peace Unification Family (ex Unification Church) che riemerge. Questo è il primo grande scrutinio nazionale dopo l'omicidio dell'ex primo ministro Shinzo Abe, che ha rivelato tali connessioni. Il giornalista Eito Suzuki e altri ex membri del culto stanno monitorando i candidati accusati di avere legami con l'organizzazione. La fonte di queste informazioni è tokyo-np.co.jp. Le elezioni vedranno sfide significative, con candidati di diversi partiti, tra cui il Partito Democratico Costituzionale, che ha già vinto nei precedenti scrutini.