Giappone: Elezioni nella circoscrizione di Hyogo 9, i candidati in lista

21 Ottobre 2024_ La circoscrizione di Hyogo 9 è al centro dell'attenzione in vista delle elezioni, con quattro candidati in competizione. Tra di loro, spicca l'ex membro del partito conservatore, Yasutoshi Nishimura, che si presenta come indipendente dopo una sospensione dal partito per un problema di finanziamento. Gli altri candidati includono Keigo Hashimoto del Partito Democratico Costituzionale, Yoshinobu Takata del Partito Comunista Giapponese e Kiichiro Kako del Partito di Innovazione Giapponese. La situazione politica è complessa, con l'influenza dell'ex sindaco di Akashi, Fumihiko Izumi, che potrebbe giocare un ruolo cruciale nel determinare il flusso dei voti. La notizia è riportata da 毎日新聞. Le elezioni si svolgeranno il 27 ottobre 2024, e l'esito potrebbe segnare un cambiamento significativo nel panorama politico della regione.