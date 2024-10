Giappone: Elezioni nella circoscrizione di Shizuoka 6, sfida tra candidati storici

14 Ottobre 2024_ La circoscrizione di Shizuoka 6, che include la città di Numazu e la penisola di Izu, si prepara per un'intensa competizione...

14 Ottobre 2024_ La circoscrizione di Shizuoka 6, che include la città di Numazu e la penisola di Izu, si prepara per un'intensa competizione elettorale. I candidati principali, Takaki Kamatari del Partito Liberal Democratico e Shu Watanabe del Partito Democratico Costituzionale, si sfideranno nuovamente dopo una precedente elezione vinta da Kamatari con un margine di soli 4420 voti. Entrambi i candidati hanno già avviato campagne attive, partecipando a eventi locali e incontrando i cittadini per discutere di temi cruciali come la sicurezza e la gestione delle calamità. La fonte di questa notizia è ntv.co.jp. Le elezioni si svolgeranno il 15 ottobre e si prevede che la competizione sarà tra le più accese della prefettura di Shizuoka.