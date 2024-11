Giappone: Elezioni per il governatore di Hyogo con un numero record di candidati

31 Ottobre 2024_ Oggi è stata annunciata la data delle elezioni per il governatore della prefettura di Hyogo, in Giappone, a seguito della destituzione dell'ex governatore Saito Motohiko. Un numero record di sette candidati ha presentato la propria candidatura, tra cui ex membri del parlamento e sindaci. Le elezioni si concentreranno sulla necessità di rinnovare la governance della prefettura, attualmente in difficoltà. Il voto si terrà il 17 novembre 2024. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. La prefettura di Hyogo è situata nella regione di Kansai ed è nota per la sua storia e cultura, nonché per la città di Kobe, famosa per il suo porto e la cucina.