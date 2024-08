Giappone: Elezioni per il governatore di Tokyo segnate da polemiche e nuove strategie

04 Agosto 2024_ Le recenti elezioni per il governatore di Tokyo hanno visto una competizione accesa, con candidati controversi e strategie innovative. Tra le figure più discusse, l'aspirante governatrice Airi Uchino ha attirato l'attenzione per le sue provocazioni, mentre il partito 'NHK per proteggere i cittadini' ha suscitato polemiche per la vendita di spazi pubblicitari. La sconfitta di Renho, sostenuta da un gruppo civico, ha evidenziato il cambiamento nelle preferenze degli elettori, con un crescente interesse per i contenuti video brevi. La fonte di queste informazioni è sankei.com. Le elezioni hanno messo in luce anche il ruolo dei social media e delle nuove forme di comunicazione politica, che stanno trasformando il panorama elettorale giapponese.