Giappone: Elezioni per il nuovo governatore di Tokyo

7 Luglio 2024_ Domenica si sono aperte le urne per eleggere il nuovo governatore di Tokyo, con l'attuale governatrice Yuriko Koike sfidata dall'opposizione rappresentata da Renho. Koike, ex ministro della difesa e dell'ambiente, è in carica dal 2016 e si prevede che vinca un terzo mandato consecutivo. Entrambe le candidate hanno promesso di ampliare il sostegno alle famiglie, con Koike che propone epidurali sovvenzionati e Renho che si impegna a implementare misure di fertilità a lungo termine. La votazione arriva in un momento critico per il Partito Liberal Democratico del primo ministro Fumio Kishida, la cui popolarità è in calo. Lo riporta japantoday.com. La partecipazione elettorale potrebbe essere più alta rispetto alle precedenti elezioni, con un aumento del 20% dei voti anticipati rispetto al 2020.