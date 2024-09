Giappone: Elezioni per il nuovo presidente del Partito Liberaldemocratico in arrivo con un numero record di candidati

10 Settembre 2024_ Le elezioni per il nuovo presidente del Partito Liberaldemocratico giapponese, a seguito della scadenza del mandato del primo ministro Fumio Kishida, saranno annunciate il 12 settembre 2024 e si svolgeranno il 27 settembre. Finora, otto candidati hanno ufficialmente dichiarato la loro intenzione di partecipare, superando il record di cinque candidati del 2008 e del 2012. I principali temi di discussione includono la gestione di un caso di finanziamento illecito, l'introduzione di un sistema di cognome coniugale facoltativo e le misure contro l'aumento dei prezzi. La nuova leadership potrebbe portare a un'imminente dissoluzione della Camera dei Rappresentanti, rendendo queste elezioni cruciali per il futuro del partito. La notizia è riportata da 毎日新聞. Le elezioni sono particolarmente significative in un contesto politico in evoluzione, con la possibilità di cambiamenti sostanziali nella direzione del governo giapponese.