Giappone: Elezioni per il nuovo Primo Ministro si concludono con la nomina di Ishiba

11 Novembre 2024_ Il Giappone ha visto un'elezione per il Primo Ministro in cui, a causa della perdita della maggioranza da parte del partito di governo, si è giunti a un secondo turno di voto tra Shigeru Ishiba e il leader del Partito Democratico Costituzionale, Yukio Noda, per la prima volta in 30 anni. Ishiba è stato infine nominato Primo Ministro, nonostante non abbia raggiunto la maggioranza nel primo turno, il che preannuncia sfide significative per la sua amministrazione. Il nuovo governo, il secondo di Ishiba, è stato ufficialmente insediato dopo una cerimonia al Palazzo Imperiale, con nuovi ministri nominati per sostituire quelli che hanno perso le elezioni. Ishiba ha annunciato l'intenzione di riformare la legge sui finanziamenti politici entro la fine dell'anno, come riportato da 毎日新聞. La nomina di Ishiba, un politico esperto e membro del Partito Liberal Democratico, segna un momento cruciale per la politica giapponese in un contesto di crescente instabilità.