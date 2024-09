Giappone: Elezioni per la leadership del Partito Democratico Costituzionale giapponese in corso

07 Settembre 2024_ Il 7 settembre 2024 è stata annunciata la competizione per la leadership del Partito Democratico Costituzionale giapponese, con quattro candidati in corsa: l'ex primo ministro Yoshihiko Noda, l'ex leader Yukio Edano, il rappresentante Kenta Izumi e la deputata Harumi Yoshida. Le elezioni si svolgeranno durante un congresso straordinario il 23 settembre. Durante un dibattito organizzato dal Japan National Press Club, i candidati hanno discusso temi cruciali come la tassazione, la sicurezza e le riforme politiche. La fonte di questa notizia è tokyo-np.co.jp. Il Partito Democratico Costituzionale è uno dei principali partiti di opposizione in Giappone, e le sue scelte politiche influenzeranno il panorama politico del paese.