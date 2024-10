Giappone: E.Marinella celebra 110 anni di eleganza italiana con eventi esclusivi a Tokyo e Kobe

04 Ottobre 2024_ Il marchio italiano E.Marinella, fondato a Napoli nel 1914, festeggia il suo 110° anniversario con una serie di eventi speciali in Giappone. Alessandro Marinella, il quarto proprietario, sarà presente per celebrare la tradizione della sartoria italiana, con eventi che includono un pop-up esclusivo e un servizio di lucidatura delle scarpe. Le cravatte E.Marinella, famose per la loro qualità e il design raffinato, sono state indossate da numerosi personaggi di spicco e rappresentano un simbolo di eleganza e cultura italiana. La notizia è stata riportata da asahi.com, evidenziando l'importanza della tradizione sartoriale italiana nel panorama giapponese. Gli eventi si svolgeranno in diverse location, offrendo ai partecipanti l'opportunità di scoprire l'arte della cravatteria e di personalizzare i propri accessori.