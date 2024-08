Giappone: Emergenza caldo nei rifugi durante i disastri naturali

14 Agosto 2024_ Il Giappone sta affrontando una serie di disastri naturali, tra cui terremoti e tifoni, mentre le temperature estive raggiungono livelli estremi. Molti rifugi, spesso situati in palestre di scuole, non dispongono di aria condizionata, mettendo a rischio la salute dei residenti evacuati. Le autorità locali stanno cercando soluzioni per migliorare le condizioni nei rifugi, ma la mancanza di fondi e risorse rappresenta un ostacolo significativo. La situazione è particolarmente critica per le persone anziane, che sono più vulnerabili agli effetti del caldo. La notizia è riportata da tokyo-np.co.jp. Con l'aumento della frequenza e dell'intensità dei disastri naturali, è fondamentale che il governo giapponese consideri investimenti urgenti per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini nei rifugi.