Giappone: Esperti giapponesi studiano il modello italiano di gestione delle emergenze

26 Giugno 2024_ In Giappone, ogni volta che si verifica un disastro come un terremoto, i sopravvissuti spesso devono dormire sui pavimenti delle palestre e non possono avere pasti caldi per giorni. Questo scenario si è ripetuto anche durante il terremoto della penisola di Noto a gennaio. Tuttavia, in Italia, un paese europeo noto per i frequenti disastri naturali, esiste un sistema diverso e più avanzato per la gestione delle emergenze. Un team di esperti giapponesi ha visitato Amatrice, in Italia, per studiare queste pratiche innovative. Lo riporta asahi.com. La visita ha rivelato che, in Italia, camion con cucine e docce arrivano nelle zone colpite già la notte del disastro, offrendo supporto immediato ai cittadini.