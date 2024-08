Giappone: Evento di sensibilizzazione sulla salute e la riduzione dei rifiuti marini a Fukushima

07 Agosto 2024_ Il 3 agosto 2024, si è svolto a Fukushima un evento intitolato "Salute e Pulizia: Sfida di Conversazione" con la partecipazione dell'ambasciatore del progetto Fukushiman Kenmin, Hiroshi Nagasawa. L'incontro, parte del progetto "CHANGE FOR THE BLUE" della Nippon Foundation, ha riunito 20 partecipanti per discutere di salute e problemi legati ai rifiuti marini. Durante l'evento, sono stati condivisi consigli su uno stile di vita sano e pratiche per ridurre i rifiuti, culminando in un'attività di raccolta rifiuti nei dintorni del centro commerciale Aeon Town Koriyama. La notizia è stata riportata da mainichi.jp. L'iniziativa mira a sensibilizzare la comunità sulla salute e sull'importanza della sostenibilità ambientale, affrontando le sfide legate alla salute pubblica nella prefettura di Fukushima.