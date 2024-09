Giappone: Evento esclusivo al Bulgari Ginza Bar con bartender italiani

25 Settembre 2024_ Il Bulgari Ginza Bar di Tokyo ospiterà un evento speciale il 3 ottobre 2024, con la partecipazione di due rinomati bartender italiani, Federico Pavan e Alessandro Vella. Durante la serata, i visitatori potranno gustare cocktail ispirati all'eleganza italiana, realizzati in collaborazione con il bartender locale Simone Chan Brone. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per apprezzare la fusione tra la raffinatezza britannica e l'eleganza italiana, in un ambiente che celebra la cultura del cocktail. La notizia è stata riportata da nicovideo.jp. Il Bulgari Ginza Bar, situato al decimo piano della Bulgari Ginza Tower, è noto per la sua atmosfera sofisticata e per un menù che riflette l'arte della mixology italiana.