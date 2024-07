Giappone: Evento 'Italia' al Tobu Department Store di Ikebukuro

16 Luglio 2024_ Il Tobu Department Store di Ikebukuro ospiterà dal 18 al 23 luglio un evento dedicato all'Italia, con la partecipazione di celebri chef italiani. Tra i protagonisti, gli chef Tetsuya Ochiai di 'La Bettola da Ochiai' e Takeshi Kataoka di 'Ristorante Al Porto', che collaboreranno per creare un esclusivo menù degustazione. L'evento includerà anche una sezione dedicata ai prodotti italiani a base di limone, dai dolci ai liquori, fino agli articoli per la casa. Inoltre, sarà presente uno show di formaggi e gelati, con specialità come la pizza ai quattro formaggi e il gelato artigianale. Lo riporta newsweekjapan.jp. L'iniziativa mira a portare un assaggio dell'Italia in Giappone, celebrando la cultura e la gastronomia italiana.