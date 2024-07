Giappone: Ex funzionario governativo assolto per mancanza di prove

17 Luglio 2024_ Un ex funzionario governativo giapponese, accusato di aver sottratto informazioni riservate, è stato assolto dal tribunale. La corte ha deciso di respingere le accuse a causa di prove insufficienti. Il caso aveva suscitato grande attenzione mediatica, mettendo in luce le problematiche legate alla gestione delle informazioni sensibili. La decisione del tribunale potrebbe avere implicazioni significative per future indagini simili. Lo riporta il quotidiano giapponese 毎日新聞. La sentenza sottolinea l'importanza di prove concrete per procedere con accuse di tale gravità.