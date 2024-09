Giappone: Ex parlamentare denuncia l'uso di fondi neri nella politica

21 Settembre 2024_ Un ex parlamentare giapponese ha testimoniato sull'uso di fondi neri nella politica, rivelando dettagli su come questi soldi siano...

21 Settembre 2024_ Un ex parlamentare giapponese ha testimoniato sull'uso di fondi neri nella politica, rivelando dettagli su come questi soldi siano stati impiegati. La sua testimonianza mette in evidenza la mancanza di trasparenza nella gestione dei finanziamenti politici, sollevando interrogativi sulla legalità di tali pratiche. Questo evento potrebbe intensificare le richieste di maggiore trasparenza nei finanziamenti politici in Giappone. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. La questione dei fondi neri è un tema delicato in Giappone, dove la trasparenza finanziaria è spesso messa in discussione.