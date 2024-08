Giappone: FALCONERI apre il suo primo flagship store a Osaka

07 Agosto 2024_ FALCONERI, il prestigioso marchio italiano di cashmere, inaugurerà il suo primo flagship store a Osaka il 9 agosto 2024, situato nel cuore dello shopping di Shinsaibashi. Il negozio offrirà una vasta gamma di prodotti per uomo e donna, in un ambiente elegante caratterizzato da tonalità beige e arredi in legno. FALCONERI è rinomata per l'uso di materiali naturali di alta qualità e per il suo design senza tempo, con un'attenzione particolare ai dettagli e alla tradizione artigianale italiana. La notizia è stata riportata da fashiontrend.jp, sottolineando l'espansione del marchio italiano in Giappone. I visitatori potranno godere di un'esperienza di shopping unica, con un'attenzione particolare alla qualità e al comfort dei capi in cashmere.