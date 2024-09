Giappone: FALCONERI apre il suo primo negozio a Fukuoka, portando l'eleganza italiana in Kyushu

10 Settembre 2024_ Il marchio italiano di cashmere FALCONERI inaugura il suo primo negozio a Fukuoka, segnando un'importante espansione in Giappone. FALCONERI è noto per l'uso di materiali naturali di alta qualità e per la sua maestria artigianale, offrendo capi dal design senza tempo e in una vasta gamma di colori. In occasione dell'apertura, i clienti riceveranno regali speciali dal 14 al 16 settembre, celebrando l'arrivo del marchio in Kyushu. La notizia è stata riportata da 30min.jp, evidenziando l'interesse crescente per la moda italiana in Giappone. FALCONERI, parte del gruppo ONIVERSE, è già presente in diverse città giapponesi, portando un tocco di eleganza italiana nel mercato locale.