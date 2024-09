Giappone: FALCONERI inaugura il suo primo flagship store a Osaka con un evento esclusivo

25 Settembre 2024_ FALCONERI, il prestigioso marchio italiano di cashmere, ha aperto il suo primo flagship store a Osaka il 9 agosto 2024, situato nel cuore dello shopping di Shinsaibashi. Il negozio offre una vasta gamma di prodotti per uomo e donna, in un ambiente elegante e rilassato, con interni che riflettono il design italiano. Per celebrare l'apertura, il 19 settembre si è tenuto un evento con la partecipazione di noti influencer e un talk show condotto dal fashion editor Yoshifumi Aoki, che ha condiviso consigli su come scegliere i capi FALCONERI. La notizia è stata riportata da jiji.com, evidenziando l'importanza del marchio italiano nel mercato giapponese. FALCONERI è conosciuto per l'uso di materiali naturali di alta qualità e per il suo impegno nella tradizione artigianale italiana.