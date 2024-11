Giappone: Fendi celebra il Natale con un sito dedicato e prodotti esclusivi

12 Novembre 2024_ Fendi, il prestigioso marchio di lusso italiano con sede a Roma, ha annunciato l'apertura di un sito ufficiale per le festività...

12 Novembre 2024_ Fendi, il prestigioso marchio di lusso italiano con sede a Roma, ha annunciato l'apertura di un sito ufficiale per le festività natalizie, offrendo prodotti esclusivi e contenuti speciali. Tra le novità, ci sono LINE stamp creati dall'artista giapponese Tarout, ispirati alla direttrice artistica Silvia Venturini Fendi, e icone della maison come le borse Baguette e Peekaboo. Questa iniziativa mira a rendere il periodo festivo ancora più speciale, con regali unici e divertenti per i clienti. La notizia è stata riportata da jiji.com, sottolineando l'importanza della cultura italiana nel panorama del lusso giapponese. Fendi invita tutti a vivere un Natale indimenticabile con le sue creazioni esclusive.