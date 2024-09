Giappone: Fendi inaugura il nuovo store a Osaka ispirato a Roma

09 Settembre 2024_ Fendi ha recentemente inaugurato il suo nuovo negozio a Osaka, Giappone, seguendo il suo ultimo concetto globale, con un design che richiama le radici romane del marchio. Il negozio, che si estende su una superficie di 500 metri quadrati, offre una vasta gamma di prodotti, tra cui articoli in pelle, abbigliamento, calzature e accessori per uomo e donna. La collezione autunno/inverno 2024 di Fendi, caratterizzata da materiali pregiati e un'eccellente sartoria, esprime un equilibrio tra vita urbana e stili di vita più bucolici. La visita del membro del gruppo vocale M!LK, Yuto Sano, ha messo in evidenza l'appeal del nuovo store, come riportato da highsnobiety.jp. Fendi continua a combinare tradizione e innovazione, offrendo un'esperienza di shopping di alta classe nel cuore di Osaka.