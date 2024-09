Giappone: Fendi lancia il servizio 'Cashmere Made to Order' a Osaka

30 Settembre 2024_ Fendi, il prestigioso marchio di lusso italiano con sede a Roma, ha rinnovato il suo servizio 'Cashmere Made to Order' in...

30 Settembre 2024_ Fendi, il prestigioso marchio di lusso italiano con sede a Roma, ha rinnovato il suo servizio 'Cashmere Made to Order' in occasione dell'apertura del suo negozio al terzo piano del Hankyu Men's Osaka il 27 settembre 2024. Questo servizio consente ai clienti di personalizzare capi in cashmere di alta qualità, scegliendo tra 18 colori e 8 modelli, con opzioni di personalizzazione come il logo 'FF' e le iniziali. Ogni pezzo è realizzato da artigiani italiani esperti, garantendo un prodotto unico e di alta fattura, consegnato in circa 10 settimane. La notizia è stata riportata da jiji.com, sottolineando l'impegno di Fendi nel portare l'eccellenza artigianale italiana in Giappone, offrendo un'esperienza di personalizzazione esclusiva ai suoi clienti.