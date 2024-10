Giappone: Fendi lancia la campagna per il Peekaboo con celebrità giapponesi

09 Ottobre 2024_ Fendi, il prestigioso marchio di lusso italiano, presenterà domani la campagna per il suo iconico bag "Peekaboo" per la stagione autunno/inverno 2024. La campagna è stata celebrata da celebrità giapponesi come l'attrice Haruna Kawaguchi e il membro del gruppo Snow Man, Ren Meguro. Kawaguchi ha scelto la nuova versione "Peekaboo Soft", mentre Meguro ha optato per il modello "Peekaboo ISeeU Small", entrambi esemplari della maestria artigianale italiana. La borsa "Peekaboo", lanciata nel 2008, è nota per il suo design versatile e giocoso, che riflette l'eleganza senza tempo del made in Italy. La notizia è stata riportata da okinawatimes.co.jp. Fendi continua a consolidare la sua presenza in Giappone, un mercato chiave per il lusso, attraverso collaborazioni con figure influenti della cultura pop locale.